Oğlumun kanı yerde kalmasın

Mardin'de silahlı kavgada öldürülen hukuk fakültesi öğrencisi Fırat Baraj'ın annesi Nazan Öztap, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen şüphelilerin yakalanmadığını belirterek, adalet çağrısında bulundu.

Mardin'de 22 Aralık 2025 tarihinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren hukuk fakültesi öğrencisi Fırat Baraj'ın annesi Nazan Öztap, olayın üzerinden yaklaşık 170 gün geçmesine rağmen şüphelilerin yakalanmadığını belirtti. Anne Öztap, oğlunun gözlerinin önünde vurularak hayatını kaybettiğini belirterek, "170 günü aşkın bir süredir oğlum gözlerimin önünde vurularak can verdi. Yapan belli, her şey belli ama hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Öz kuzenleri tarafından vuruldu. Amcası ve bütün aile bundan haberdar ama hiç kimse hiçbir şey yapmıyor" dedi.

Öztap, bu kanın yerde kalmaması ve adaletin yerini bulması için herkesin duyarlı olmasını, faillerin bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, çok yorulduğunu ve artık herkesin bu süreçte ses vermesini istediğini söyledi.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise, Fırat Baraj'ın henüz hayatının başında hain bir saldırıya kurban gittiğini belirterek, "Geleceğin hukukçusu Fırat Baraj hain bir saldırıya kurban gitti. Henüz hayatının başındayken en değerli hakkı olan yaşam hakkı elinden alındı" diye konuştu.

Şüphelilerin yaklaşık 170 gündür firari olduğunu söyleyen Bilbay, "Devletimizin bu kadar iyi imkanları varken neden hala firarlar bulunmadı? Fırat Baraj ölmeden bir gün öncesinde şüpheliler neden İstanbul'a gitti? Fırat Baraj neden vize sınavı döneminde Mardin'e geldi? Bu durumların titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Bakanlığımızca ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fırat Baraj, 22 Aralık 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetmişti. - MARDİN