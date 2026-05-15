Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi

Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi
15.05.2026 14:47  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlunun ardından rahatsızlanan anne Hüsne Sarıçobanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün vefat etti. Anne ve oğlu, aynı mahallede toprağa verildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde vefat eden oğlu ile aynı gün hayatını kaybeden annesi, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, ilçenin Çamalan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Sarıçobanoğlu (55), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun vefat haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu (77) da rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüsne Sarıçobanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden anne ve oğlu için ilçenin Çamalan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve oğlu Çamalan Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze törenine Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, hayatını kaybeden anne ve oğlunun akrabaları ile vatandaşlar katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
2019’da ambargo uygulamışlardı Kanada, Türkiye’den İHA almayı değerlendiriyor 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu

20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 20:47:57. #7.13#
SON DAKİKA: Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.