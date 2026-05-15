Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde vefat eden oğlu ile aynı gün hayatını kaybeden annesi, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, ilçenin Çamalan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Sarıçobanoğlu (55), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun vefat haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu (77) da rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüsne Sarıçobanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden anne ve oğlu için ilçenin Çamalan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve oğlu Çamalan Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze törenine Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, hayatını kaybeden anne ve oğlunun akrabaları ile vatandaşlar katıldı. - ORDU