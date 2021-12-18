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Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenledi - Son Dakika

Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenledi

18.12.2021 11:02
Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenledi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci kulübü GEN AKTUEL tarafından Biyolojik ve Metabolik araştırmalarda matematiksel yaklaşımlar isimli konferans düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci kulübü GEN AKTUEL tarafından Biyolojik ve Metabolik araştırmalarda matematiksel yaklaşımlar isimli konferans düzenlendi.

Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal ve Prof. Dr. İrfan Kaymaz ile çok sayıda akademik personel ile öğrenci katıldı.

Konferansta konuşmacı olarak yer alan ETÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Yıldırım, biyolojik ve metabolik araştırmalarda matematiksel yaklaşımların ağırlığının gün geçtikçe arttığını ifade ederek: "Bu büyük ve çeşitli verilerden anlamlı bilgilerin devşirilebilmesinde matematiksel modeller önemli bir yer tutuyor. Yürüttüğümüz çalışmalarda, Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezinde mide küçültme ameliyatı geçiren hastalardan toplanan metabolik verileri kullanarak fizyoloji tabanlı matematiksel modeller geliştirerek ameliyatların enerji metabolizması üzerindeki etkilerini inceledik. Elde ettiğimiz sonuçlar ameliyat sonrasında hastalarda gözlemlenen metabolik iyileşmelerin detaylarını ortaya koyuyor. Ayrıca, laboratuvarlarımızda yürüttüğümüz başka bir çalışmada ise, geliştirdiğimiz matematiksel modeller ve yürüttüğümüz deneysel çalışmalar ile diyabet gelişimi ve insülin salgılayan beta-hücrelerinin elektrofizyolojik dinamikleri arasındaki iki yönlü ilişkiyi incelemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konferans, katılımcıların Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım'a sordukları sorularla sona erdi. - ERZURUM

Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenledi
Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenledi
Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenledi

Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Öğretim Üyesi, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenci Kulübü Gen Aktuel, Biyolojik ve Metabolik araştırmalar üzerine bir konferans düzenledi - Son Dakika


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