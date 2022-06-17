Öğrenciler 2 sevinci bir arada yaşadı

Siverek'te öğrenciler hem akıllı saat hem de karne sevinci yaşadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 80 bin öğrenci karne sevinci yaşarken, eski kitap ve test kağıtlarını geri dönüşüme gönderen 4 öğrenciye ise akıllı saat verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de 80 bin öğrenci karne sevinci yaşarken, Halit Gülpınar Ortaokulu öğrenciler 2 sevinci bir arada yaşadı. Okul idaresi tarafından geri dönüşüme kazandırtmak ve okul yararına kullanmak amacıyla daha başlattığı atık kağıt toplama kampanyasında, eski kitap ve kartonları getiren öğrencilere dondurma hediye edilirken bu öğrenciler arasında çekilen kurada ismi çıkan 4 öğrenciye akıllı saat hediye edildi.

Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbası'nın da katıldığı karne ve hediye töreninde öğrenciler 2 sevinci bir arada yaşarken, kurada ismi çıkan öğrencilere Kaymakam Gölbaşı tarafından akıllı saatleri verildi

Yapılan karne ve hediye töreni ile ilgili açıklamada bulunan Halit Gülpınar Ortaokulu Müdürü İbrahim Karakaş," 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün okulumuzda eğitim alan 1326 öğrencimize Kaymakamımız Aziz Gölbaşı'nın katılımıyla karnelerini verdik. Bundan yaklaşık 2 hafta önce 'Geri dönüşüme katıl' kampanyası başlatmıştık. Geri dönüşüm için kitap getiren her öğrencimize dondurma ikram ettik, ayrıca bu öğrencileri arasında yaptığımız kura çekimiyle de 4 öğrencimize akıllı saat hediye ettik. Burada ki amacımız öğrencilerimizi geri dönüşüme teşvik etmek, atıl durumda olan, evde kullanılmayan atık kağıtları geri dönüşüme kazandırtmak. Böylelikle öğrencilerimiz her karne ve hem de aldıkları hediyelerle 2 sevinci bir arada yaşamış oldu" dedi