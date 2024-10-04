Öğrenciler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Aydın'da Can Dostlarla Buluştu - Son Dakika
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Öğrenciler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Aydın'da Can Dostlarla Buluştu

Öğrenciler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü\'nde Aydın\'da Can Dostlarla Buluştu

Aydın'da hayvan hakları dernekleriyle birlikte yüzlerce öğrenci, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, can dostlarla bir araya gelerek hayvan sevgisini öğrendi.

04.10.2024 15:41  Güncelleme: 15:45
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Aydın'da bulunan hayvan hakları dernekleri ile kent genelindeki okullardan yüzlerce öğrenci, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek hem hayvan sevgisini öğrenen hem de can dostlar ile bir araya gelen öğrenciler güzel bir gün geçirdiklerini belirtti. Öğretmenleri eşliğinde rehabilitasyon merkezinde bulunan can dostlar ile buluşan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin uzman veteriner hekimleri tarafından da bilgilendirildi. Öğrenciler eğlenirken öğrendi, can dostlara sevgiyi yüreklerinde hissetti.

Örnek projeye hayvan hakları derneklerinden de tam not

30 dönüm alan üzerinde bulunan rehabilitasyon merkezi içerisinde kedi bakım üniteleri, 100'e yakın köpek padoğu, köpek gezinti alanı, yavru-anne bölümü, hasta ve engelli hayvanlar için bakım tedavi üniteleri, ameliyathaneler, yoğun bakım bölümü, karantina bölümü ve ilk gelen müşahede alanı bulunuyor. Tam donanımlı haliyle Başkan Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan evcil hayvan rehabilitasyon merkezi, tüm Türkiye'de de örnek olarak gösteriliyor.

Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden çeşitli hayvan hakları derneklerinin temsilcileri de can dostların yanında olması nedeniyle Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden HayKonFed Ege Federasyonu Başkan Yardımcısı Jale Koç, "Rehabilitasyon merkezinin asıl ana amacı tedavi ve kısırlaştırmadır. Özlem Çerçioğlu ile açtık bu merkezi. Sayın başkanımızın bizlere verdiği sözler var ve sözlerini de tutuyor. Herkesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne davet ediyorum. Satın almayın, sahiplenin diyoruz. Her bir canımız sahiplenilmeyi, başının okşanmasını bekliyor. Herkesi Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullanarak Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: Can dostlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin can dostlara yönelik çalışmalarının artarak süreceğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Doğadaki her canlıya sevgi ve şefkat gösterilmesi dileğiyle; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımızı çok seviyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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