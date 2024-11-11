Öğrenciler Divriği Ulu Cami'yi Ziyaret Etti

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Erzincanlı öğrenciler Divriği Ulu Cami ve şifahanesini gezdiler

ERZİNCAN - "Gençlik ve Medeniyet Buluşmaları" kapsamında Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencilerine yönelik Divriği gezisi düzenlendi.

Demirkent TOKİ Ortaokulu Müdürlüğü, öğrencilerine bölgede bulunan Türk İslam Medeniyetine ait eserleri tanıtmak amacıyla Divriği'ye gezi düzenledi. Divriği ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Ulu Cami ve Daruşşifasına ziyaret gerçekleştirdi. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı ziyaret hakkında bilgi veren okul müdürü Ahmet Sağsöz, öğrencilerin Ulucami ve şifahanenin mimarisinde çok etkilendiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu eser, 13. yüzyılda inşa edilmiş ve Selçuklu dönemi Türk mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Camii, özellikle taş işçiliğiyle ünlüdür. Yapının dış cephesi, ince işçilikle yapılmış taş oyma ve bezemelerle süslenmiştir. Bu taş işçiliği, caminin hem estetik hem de mimari değerini artıran unsurlar arasında yer alır. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine de girmiş bu esri öğrencilerle buluşturmak istedik. Öğrencilerimiz çok etkilendiler. Öğrencilerimize Türk İslam medeniyetine ait bu tür eserlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz."

Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri de Ulu Cami ve şifahaneyi ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti belirttiler.