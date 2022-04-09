Öğrenciler hayallerindeki polisi resimleriyle anlattı - Son Dakika
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Öğrenciler hayallerindeki polisi resimleriyle anlattı

09.04.2022 00:57
Öğrenciler hayallerindeki polisi resimleriyle anlattı

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı nedeniyle Keşan'da 'Hayalimdeki Polis' temalı resim çalışmaları sergilendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı nedeniyle Keşan'da 'Hayalimdeki Polis' temalı resim çalışmaları sergilendi. Çizdikleri birbirinden güzel resimleri görücüye çıkaran öğrenciler, hayallerindeki polisi anlattı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurulan sergi açılışına Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, daire amirleri, öğretmenler öğrenciler ve polisler katıldı. Kurulan sergide resimlerinin başında duran öğrenciler, ziyaretçilere; eserlerinde neyi aktarmak ve göstermek istediklerini anlattı. Öğrencilerden, Kayra Bozkurt, "Benim için polis dünyayı koruyanlar demektir. Kötülüklerden bizleri koruyan iyi insanlar." derken, Ece Mira İnceoğlu "Polisin benim için anlamı büyük. Bizi melek gibi koruyanlar demek, meleğin başka bir anlamı onlar benim için." ifadelerini kullandı. Sergide resmi sergilenen öğrencilerden Eren Okçu ise, "Benim için onlar can kurtaran kahraman demektir" dedi.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Serginin açılışı sonrasında, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı nedeniyle düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Buna göre; resim yarışmasında Nevzat Kahraman Koleji öğrencisi Eren Okçu 1'inci, Anafartalar İlkokulu öğrencisi Ece Mira İnceoğlu 2'nci, Rasim Ergene İlkokulu öğrencisi Kayra Bozkurt 3'üncü, şiir yarışmasında Süleyman Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esra Al Hudaıbı 1'inci, Feride Mehmet Çuhacı Ortaokulu öğrencisi Melek İldeniz 2'nci, Nevzat Kahraman Ortaokulu öğrencisi Safiye Ece Demircan 3'üncü oldu.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. Sergiye gelen öğrencilerin herbirine uçurtma hediye edildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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