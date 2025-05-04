Öğrenciler Jandarma Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Şube Müdürü Fırat Atalay, okul idarecileri ve öğretmenler refakatinde, 100 öğrenci Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığına ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında öğrencilere birliğin görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Askeri araçlar tanıtılırken, güvenli ve defansif sürüş parkurunda araç geçişleri izlettirildi. Öğrencilere Türk Bayrağı, Türk Bayraklı balon ve çikolata hediye edilerek etkinlik renklendirildi.

Misafirler, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanı Vekili Albay Haydar İrban tarafından ağırlanırken, ziyaret çay ikramı ile tamamlandı. Komutanlık yetkililerine öğrencilerle yakından ilgilendikleri için teşekkür edildi. - BİLECİK