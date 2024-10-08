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Öğrenciler Kastamonu'yu Keşfetti

Öğrenciler Kastamonu\'yu Keşfetti

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, tarihi mekanları gezerek şehri tanıma fırsatı buldu.

08.10.2024 13:22
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Kastamonu Üniversitesi'ndeki eğitimleri için Kastamonu'ya gelen ve İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, düzenlenen programda Kastamonu'nun tarihi mekanlarını gezdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve çeşitli ülkelerden üniversite eğitimi için Kastamonu'ya gelen ve İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin şehri tanımasını sağlamak amacıyla gezi programı düzenlendi. Rehberler eşliğinde Kastamonu'yu gezen öğrenciler kentin tarihi mekanlarını ziyaret ettti. Yurt müdür yardımcıları Nejdet Karakırık ve Murat Masatçı nezaretinde İsmailbey Külliyesi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Ahmet Siyahi Kütüphanesini gezen öğrenciler, daha sonra Kadıdağı piknik alanında doğanın tadını çıkarttı.

Program sonunda öğrencilere gezilen mekanlarla ilgili sorular soruldu. Geziye katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler kenti tanımalarının sağlandığı program için emeği geçenlere teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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