Öğrenciler Kiremitlik Tabya'da Tarih Dersi İşledi - Son Dakika
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Öğrenciler Kiremitlik Tabya'da Tarih Dersi İşledi

Öğrenciler Kiremitlik Tabya\'da Tarih Dersi İşledi

Nurettin Topçu Lisesi öğrencileri, Kiremitlik Tabya'da tarih dersinde atalarının izinden gitti.

09.10.2024 10:34
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi 'Tabya'da Tarih' projesi kapsamında bu kez de Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Kiremitlik tabyada tarih dersi işledi. Tabya odalarında çay içip konu dinleyen öğrenciler, atalarının izinden yürüdü.

Erzurum ve Türk tarihinde önemli yer tutan tabyalardan biri olan Kiremitlik Tabyada lise öğrencileri tarih dersi işlemeye devam ediyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne zimmetlenen tarihi Kirimetlik Tabya'nın bu kez konuğu Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri oldu. Öğrenciler, Tarih Öğretmeni Taner Özdemir nezaretinde tabyada tarih dersi işleyerek atalarının izinden yürüdü. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ile Palandöken Gençlik Merkezi Genç Ofis Üyeleri de tarih dersine katıldı.

Çay İçti Ders Dinlediler

Palandöken Gençlik Merkezi tarafından kendilerine ikram edilen sıcak çaylarını içen Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Tarih Öğretmeni Taner Özdemir nezaretinde güzel ve anlamlı bir tarih dersi işlemenin gururunu yaşadı. Lise öğrencileri, atalarının vatan savunmasında kullandıkları Kiremitlik Tabya'da anlamlı bir tarih dersi işlediklerini söyledi.

Tabyaların Önemini Çocuklarımıza Sunuyoruz

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından kendilerine zimmetlenen Kiremitlik Tabyada lise öğrencilerimize tarih bilinci aşılamaya devam ettiklerini belirterek, "Lise öğencilerimizin tarih derslerini tabyada görmelerini sağlıyoruz. Hem Tabyaların önemini hem tarihimizin önemini çocuklarımıza sunuyoruz" dedi.

Palandöken Gençlik Merkezi'nin projesi kapsamında lise öğrencilerinin tarih dersini Kiremitlik Tabyada işlemesinden büyük bir memnuniyet duyduklarının altını çizen Çakmur, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler Kiremitlik Tabya'da Tarih Dersi İşledi - Son Dakika

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