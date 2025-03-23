Öğrenciler Ramazan Maneviyatını Yaşadı - Son Dakika
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Öğrenciler Ramazan Maneviyatını Yaşadı

Öğrenciler Ramazan Maneviyatını Yaşadı

Bitlis'te 5. sınıf öğrencileri, teravih buluşmasında bir araya gelerek Ramazan'ın ruhunu hissetti.

23.03.2025 01:47
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, düzenledikleri teravih buluşmasıyla Ramazan ayının maneviyatını hissetti.

Yunus Ensari Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve ibadet bilincini pekiştirmek amacıyla düzenlenen teravih buluşmasında bir araya geldi. Daha önce de gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelmeye başlayan bu anlamlı etkinliğin ikincisinde, öğrenciler öğretmenleri ve velileriyle birlikte Selçuklu Camii'nde teravih namazını kıldı.

Bu özel buluşma, öğrencilerin Ramazan ayının manevi değerlerini daha yakından hissetmeleri ve ibadeti toplu halde gerçekleştirmenin huzurunu yaşamaları amacıyla organize edildi. Namaz öncesinde, öğrenciler için Ramazan ayının anlamı, birlik ve beraberliğin önemi üzerine bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirildi. Ardından eda edilen teravih namazı sonrasında yapılan kısa bir hasbihal ile program sona erdi.

Öğrenciler, böylesine anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. Etkinliğe katılan öğrencilerden Meryem Şura İlhan, "Teravih namazı çok güzel geçti. Arkadaşlarımla beraber namaz kılmak bende namaz kılma hevesi uyandırdı" dedi. Yine etkinliğe katılan Ömer Sefa Akkaya ise, "Bu Ramazan öğretmenimizle ikinci teravih buluşmamız. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla namaz kılmak bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, öğrencilerin manevi değerleri yaşayarak öğrenmeleri açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Veliler de çocuklarının bu deneyimi yaşamalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek etkinliğin devam etmesini temenni etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Selçuklu, bitlis, Eğitim, Yerel, Yaşam, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Ramazan Maneviyatını Yaşadı - Son Dakika

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