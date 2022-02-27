Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı - Son Dakika
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Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı

27.02.2022 13:36

Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesinde yoğun bir sınav hazırlık süreci içerisinde olan öğrenciler için merkezde bulunan sanal gerçeklik oyunu alanında turnuva düzenlendi.

Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı

BURSA - İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesinde yoğun bir sınav hazırlık süreci içerisinde olan öğrenciler için merkezde bulunan sanal gerçeklik oyunu alanında turnuva düzenlendi. Kayak turnuvasında derece alan öğrencilere hediyelerini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.

İnegöl Belediyesi'nin 3 noktada oluşturduğu Nöbetçi Kitaphaneler, adeta öğrencilerin uğrak mekanı oldu. Binlerce kitabın, çalışma alanlarının, deneme simülasyonlarının yapıldığı merkez, sadece ders çalışmak için değil gelen öğrencilerin stresten uzaklaşarak eğlenmesi adına da düzenlediği etkinliklerle dikkat çekiyor. Bu kapsamda Gençlik Merkezi zemin katında yer alan Nöbetçi Kitaphanede öğrenciler arasında sanal gerçeklik turnuvası düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun sınav hazırlık sürecinde bir nebze olsun stresten uzaklaşarak keyifli vakit geçirmeleri ve deşarj olmaları adına yapılan etkinlikte, öğrenciler merkezde bulunan sanal gerçeklik oyunu alanında kayak oyununda kıyasıya bir mücadele sahneledi. Belediye Başkanı Alper Taban da yarışmayı meclis üyeleri ile birlikte takip etti. "Kış Oyunları Turnuvası" adı verilen turnuva 20 öğrencinin katılımıyla iki etap şeklinde gerçekleşti. Birinci etapta ilk 10'a giren öğrenciler, final turunda yeniden yarıştı. İlk 3'e giren öğrencilere ise 1'inciye Akıllı Saat, 2'nciye Bluetooth Kulaklık, 3'üncüye Powerbank hediye edildi. Öğrencilere hediyeleri Başkan Taban ve meclis üyeleri tarafından takdim edildi.

Program sonunda öğrenciler de Başkan Alper Taban'a sürpriz yaptı. Geçtiğimiz hafta doğum günü kutlanan Başkan Alper Taban için Kitaphane içerisinde sürpriz kutlama yapıldı.

Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı
Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı
Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı - Son Dakika


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