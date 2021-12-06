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Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı - Son Dakika

Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı

06.12.2021 17:25

Öğrenciler tarihe yolculuk yaptıErgun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Laodikya Antik Kenti, Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale'yi ziyaret etti.

Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı

DENİZLİ Denizli'de 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme' projesi kapsamında Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Laodikya Antik Kenti, Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale'yi ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme Projesi kapsamında Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştı. Bu protokol kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen araçla öğrenciler; ilk olarak Laodikya Antik kentini ziyaret ettiler. Laodikya Antik Kentin'de öğrencilere uzman arkeolog Esra Okunak tarafından antik kent hakkında bilgi verildi. Daha sonra Hierapolis Antik kentini ziyaret eden öğrenciler, antik havuzu ve müzeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Pamukkale Travertenlerini ziyaret eden öğrenciler bol bol resim çekerek travertenlerin eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Proje ile okullar arasındaki başarı farkının azaltılması amaçlanıyor

Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme Projesi ile öğrencilerin; sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarını desteklemek, okulların ihtiyaçlarına göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik faaliyetler planlamak ve planlanan faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak amaçlanıyor. Proje ile; mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1000 Okul İyileştirme Projesi kapsamındaki Denizli'deki eğitim-öğretim yapan 14 mesleki ve teknik anadolu lisesinin fiziki olarak iyileştirilmesi ve okul öğrencilerinin eğitimi sosyal, kültürel, sportif faaliyetler olarak desteklenerek okullar arasındaki başarı farkının azaltılması amaçlı çalışmalar gerçekleştirecek.

Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı
Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı
Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı
Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı

Anadolu Lisesi, Pamukkale, Laodikya, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler tarihe yolculuk yaptı - Son Dakika


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