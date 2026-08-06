Öğrenciler Tarımda Pratik Deneyim Kazanıyor - Son Dakika
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Öğrenciler Tarımda Pratik Deneyim Kazanıyor

Öğrenciler Tarımda Pratik Deneyim Kazanıyor
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Ziraat fakültisi öğrencileri, yerli tohum geliştirme stajında aktif rol alarak deneyim kazanıyor.

Ziraat fakültelerinde öğrenim gören ve staj için Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne gelen öğrenciler, yerli ve milli tohumların geliştirme sürecinde aktif rol alarak kendilerini geliştiriyorlar.

Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde öğrencilere staj imkanı sağlanıyor. Yurdun farklı şehirlerindeki ziraat fakültelerinde öğrenim gören ve staj için Eskişehir'e gelen öğrenciler, yerli ve milli tohumların geliştirme sürecinde aktif rol alıyor. Hem tarlada hem de laboratuvardaki tarım çalışmalarını enstitüde uygulamalı olarak deneyim edip bilgilerini pekiştiren gençler, geleceğin mühendisleri olarak yetiştiriliyor.

"Teoriyi okulda öğrendik, burada da pratiğini hallediyoruz"

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 4. Sınıf Öğrencisi Şerife Uyar, "Bu sene burada 30 iş günü boyunca staj yapacağım. Bu hafta endüstri bölümündeyim. Burada haşhaşları inceliyoruz. 200 gray ışınla mutasyona uğramış M6 kademesindeki haşhaş tohumlarını ayrı ayrı kapsüllerini açıp burada renklerine göre ayırıyoruz, istenilen renktekileri birleştiriyoruz, tohumları ayrı pakete, kapsülleri ayrı pakete olmak üzere kalite laboratuvarına gönderiyoruz. Şu anda 4'üncü haftamdayım. Ayrı ayrı bölümleri gezdim. Bölümümle alakalı güzel şeyler öğreniyorum. Teoriyi okulda öğrendik, burada da pratiğini hallediyoruz. Gayet güzel gidiyor" dedi.

"Bu uygulamalar bana mesleğimle alakalı çok şey kattı"

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 3. Sınıf Öğrencisi Zeynep Dilara Demir, "Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde 40 iş günü zorunlu stajımı gerçekleştiriyorum. Bu uygulamalar bana mesleğimle alakalı çok şey kattı. Yüz yıllık bir kurumda staj yapmak benim için büyük bir avantaj. Çok büyük çalışma alanlarına sahip olduğu için benim öğrenebileceğim çeşitler çok fazla. Çalışma yaparken ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel şeyler öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülke tarımına katkı sağlayan mühendisler yetiştirmeye çalışıyoruz"

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Müdürü Ulaş Çınar ise, şunları söyledi:

"Bir asırlık geçmişi tamamlayıp ikinci yüzyılına başlamış bir enstitü olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Stajyer arkadaşlarımızın her birini gelecekteki meslektaşlarımız olarak görüyoruz. Buraya girdikleri andan itibaren öğrencilikleri bir kenara bırakılıyor. Öğrencilerin özellikle yerli ve milli tohumların geliştirilmesindeki her safhada, her bir adımında aktif olarak rol almasını amaçlıyor, ülke tarımına katkı sağlayan mühendisler yetiştirmeye çalışıyoruz. Enstitümüz oldukça kapsamlı, 30'dan farklı türle çalışan stajyerlerin bunların her birisini detaylı şekilde irdeleme şansı bulabileceği nadir kurumlardan bir tanesi."

"Tarım sadece laboratuvarda ya da tarlada olmuyor"

Enstitüde yaklaşık 198 adet yerli ve milli tescilli bitki çeşidi bulunduğunu vurgulayan Çınar, "Tarımı bilimle, inovasyonla, teknolojiyle beraber ne kadar harmanlarsanız o zaman geleceğe taşıyabiliyorsunuz. Bunu yapmaktaki en büyük etkenlerden bir tanesi de gençlerimiz. Burada yaptıkları uygulamalarla daha özgüvenli, tarım içerisinde ne yaptıklarını bilen, bundan sonraki hayatlarında aktif rol oynayacak, Türkiye'nin tarımına yön verebilecek gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Tarımda Pratik Deneyim Kazanıyor - Son Dakika

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