Öğrenciler yaban hayatını yerinde inceledi - Son Dakika

Sinop'ta Dünya Yaban Hayatı Günü kapsamında ilkokul öğrencileri, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlarla bir araya gelerek yaban hayatını yerinde inceledi.

Uluslararası düzeyde birçok okulu bünyesinde barındıran "I am in the future" projesine bağlı Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde, yaban hayvanlarına yönelik Türkiye'deki beş önemli merkezden biri olan Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yapılan ziyarette görevli veteriner hekimler tarafından minik öğrencilere yaban hayatıyla ilgili bilgiler verildi. Burada tedavi gören yaban hayvanları ve çeşitli yaban hayatı hakkında konuşan görevliler, bakımı süren yavru ayıyı çocuklarla birlikte sütle besledi. Ayrıca merkezde tedavisi tamamlanan bir şahin ise, öğretmen Derya Ertekin ve öğrenciler tarafından doğaya salındı.

Daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için doğayı, ormanları ve hayvanları koruma bilinci oluşturmayı hedefleyen "I am in the future" projesi öğretmeni Gül Seda Seçer, öğrencileriyle birlikte kendilerini ağırlayan ve hayvanların bakımını özenle sürdüren görevlilere teşekkür etti. Çocuklara hayvanları sevdirmeyi ve onları koruma bilinci aşılamayı amaçlayan sınıf öğretmeni Gül Seda Seçer, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - SİNOP