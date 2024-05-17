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Öğrenciler yaptıkları robotlar ile yarıştı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi tarafından ulusal düzeyde ikincisi düzenlenen ROBOTAV2024 robot yarışları ödül töreni ile sona erdi. 25 farklı ilden 150'in üzerinde takımın başvuru yaptığı yarışmalara toplam 300'ün üzerinde yarışmacı katıldı.

İl geneli ortaokul 7.'nci ve 8.'nci sınıf öğrencilerine yönelik bilim olimpiyat sınavına 30'un üzerinde ortaokul ve bilim sanat merkezinden 140'tan fazla öğrenci katıldı. Bilim Olimpiyatlarında ilk 10' a giren öğrencilere başarı belgesi, ilk 3'e giren öğrencilere ise ödülleri takdim edildi. Yarışmalarda ortaokullar kategorisinde "Hızlı Çizgi İzleyen Robot" dalında Kütahya Kendin Yap Atölyesi MİJİBOT Ekibi birinci, Kütahya Kendin Yap Atölyesi Jetbot Ekibi ikinci, Ağaçköy Ortaokulu Ağaçköy - 2 ekibi ise üçüncü oldu. Ortaokullar kategorisinde "Tasarla-Yap-Çalıştır" dalında Kütahya Osmanbey Ortaokulu Kaan takımı birinci, Germiyan Bilge Koleji Kadırga takımı ikinci, Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Avcı-1 takımı üçüncü oldu.

Liseler kategorisinde "Geri Dönüşümden Robota" dalında Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tamtalgd takımı birinci, Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi Vididis takımı ikinci, Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Orhaneli takımı ise üçüncü oldu.

Ödül töreni sonrası müzik sunumu gerçekleşti ve davetlilere ikramlarda bulunuldu. Düzenlenen ROBOTAV2024 robot yarışlarına Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve protokol üyeleri, basın mensupları, misafirler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.