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Öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG ile Tanıştı - Son Dakika
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Öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG ile Tanıştı

Bilecik Valiliği tarafından düzenlenen yerli malı haftasında, öğrenciler merkezde ve ilçede bulunan okullarda milli araç TOGG ile tanıştı. Öğrenciler aracı yakından inceleme fırsatı buldu ve büyük bir ilgi gösterdi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yerli malı konusunda memnuniyetini sosyal medya hesabından paylaştı.

Öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG ile Tanıştı
18.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 10:47
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Bilecik Valiliği tarafından yerli malı haftasında öğrenciler milli araç TOGG ile tanıştı.

Bilecik Valiliği tarafından yerli malı haftasında merkezde ve ilçede bulunan okullarda öğrenciler milli araç TOGG ile tanışarak, yakından inceleme fırsatı buldu. Milli araç TOGG, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kimi öğrenci direksiyon başına geçerek korna çaldı, kimi öğrenci arka koltukta oturdu, kimisi ise aracın içini detaylıca inceledi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yerli malı deyince artık aklımıza portakal, elma gelmiyor çok şükür" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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