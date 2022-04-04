Öğrenciler, yolda buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti - Son Dakika
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Öğrenciler, yolda buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti

04.04.2022 14:09
Öğrenciler, yolda buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üç öğrenci, ilçe merkezinde dolaştıkları sırada buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üç öğrenci, ilçe merkezinde dolaştıkları sırada buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti.

Araç ilçesinde üç öğrenci, ilçe merkezinde çarşıda gezdikleri sırada yola düşmüş para buldu. Parayı alan öğrenciler, Araç Belediyesine giderek Zabıta ekiplerine buldukları parayı teslim etti.

Zabıta ekipleri, herkese örnek olacak bir davranış sergileyen öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti. - KASTAMONU

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Kastamonu, Tragger, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler, yolda buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti - Son Dakika


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