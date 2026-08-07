Öğrencilerden Anlamlı Bakım Projesi - Son Dakika
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Öğrencilerden Anlamlı Bakım Projesi

Öğrencilerden Anlamlı Bakım Projesi
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Köşk'te kuaförlük öğrencileri, evde bakım hizmeti ihtiyaç duyan vatandaşların saçını yaptı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde MESEM'de kuaförlük alanında eğitim gören öğrenciler, "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında evlerinde bakım hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşların saç bakımlarını gerçekleştirdi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) kuaförlük alanında eğitim gören öğrenciler, evlerinde bakım hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşları ziyaret ederek saç bakımlarını yaptı. Köşk Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, mesleki eğitim kapsamında edindikleri bilgileri uygulama fırsatı bulurken, vatandaşların da kişisel bakım ihtiyaçlarına katkı sağladı. Gerçekleştirilen gönül etkinliğinin ardından Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, projenin öğrencilerin hem mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sunduğu belirtildi. Köşk Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Köşk Kaymakamlığının destekleriyle vatandaşlarımıza ulaşarak hem mesleki becerilerini uygulama fırsatı bulduk hem de sosyal sorumluluk bilinciyle büyüklerimizin yüzlerinde tebessüm oluşturduk. Projeye katkı sağlayan Köşk Kaymakamlığımıza, özveriyle görev alan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, dayanışma ve iyiliği büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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