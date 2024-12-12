Öğrencilerden 'Askıda Tost' Projesi - Son Dakika
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Öğrencilerden 'Askıda Tost' Projesi

Öğrencilerden \'Askıda Tost\' Projesi

Afyonkarahisar'da öğrenciler, evine gidemeyen arkadaşları için 'askıda tost' uygulaması başlattı.

12.12.2024 13:36
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Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencileri, ailesi çalıştığı ya da evi uzak olduğu için öğle arasında evlerine gidemeyen arkadaşları için askıda tost uygulaması başlattı. Öğrencilerinin arkadaşları için başlattıkları uygulama her kesimden büyük destek ve ilgi gördü.

Sandıklı Barbaros Ortaokul öğrencileri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde taktirle karşılanan bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler öğretmenleri öncülüğünde zaman probleminden dolayı öğlen yemek arasında evlerine gidemeyen arkadaşları için 'askıda tost' uygulaması başlattı. Projenin sosyal bilgiler dersinde sosyal sorumluluk projesi ödevinden yola çıkılarak hazırlandığı öğrenilirken projede ayrıca kimin askıda tosttan aldığı ise bilinmeyecek.

Okul öğrencilerinden Mustafa Ali, projenin tamamen kendiliğinden geliştiğini ifade ederek, projenin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Okul öğretmenlerinden Erdem Doğu İse çocuklara okuttukları bir kitapta 'iyilik' fikirleri olduğunu ve bu fikirleri kendilerinin geliştirmelerini istediklerini kaydederek, projenin de bu sayede başladığını dile getirdi. Doğu "biz çocuklardan 'nasıl bir iyilik yaparsınız' diye proje istedik. onlar da askıda tost projesi ile bize geldiler. Biz de bunu kabul ettik. Proje gerçekten başarılı oldu ve projeyi hiçbir öğrencimizi, yavrumuzu rencide etmeyecek şekilde düzenleyerek hayata geçirdik" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrencilerden 'Askıda Tost' Projesi - Son Dakika

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