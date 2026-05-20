Öğrencilerden Bayramda Sosyal Sorumluluk

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Ben Her Yerde Varım Projesi' kapsamında Kurban Bayramı öncesi huzurevi sakinleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara kişisel bakım ve temizlik hizmeti sundu.

Hacı Sevim Yıldız - 4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı 12'nci sınıf öğrencileri, Akhisar Mahallesi'nde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizleyerek bayram hazırlıklarına destek oldu. Hacı Sevim Yıldız - 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 12'nci sınıf erkek ve bayan kuaförlüğü öğrencileri ise huzurevi sakinlerinin saç ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Daha sonra kırsal Çayyaka Mahallesi'ne giden öğrenciler, Çayyaka İlkokulu'ndaki öğrencileri de ziyaret ederek çocukların ve mahalle sakinlerinin bayram tıraşlarını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Ben Her Yerde Varım Projesi' kapsamında öğrencilerin sahada aktif görev aldığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'müzün 'Ben her yerde varım' projesi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sadece bilgi öğrenen değil aynı zamanda öğrenmiş olduğu bilgiyi harmanlayarak sosyal sorumluluk projeleri haline dönüştürmektedir. MESEM öğrencilerimiz bu sene güzel bir farkındalık oluşturdular. Huzur evine giderek oradaki yaşlılara, Çayyaka Mahallesi'ne giderek oradaki vatandaşlara kuaför ve berber hizmeti verdiler. 'Ben her yerde varım' projesi sosyal sorumluluk projesidir. Alandan çok güzel tepkiler almaktayız. Bu proje evlere baklava götürülmesi, evlerin temizlenmesi, evlerde çeşitli hizmetler, 'Ben her yerde varım' projesinin yayılmış halidir. Emeği geçen öğretmenlerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.

