Öğrencilerden Filistin\'e destek yürüyüşü

Samsun'un Ladik ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencileri, Filistin için destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ladik Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırılara tepki göstermek adına destek yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar eşliğinde destek sloganları atarak yürüyüşü tamamlayan öğrenciler, sonrasında da basın açıklaması yaparak yaşanan zulme kayıtsız kalmadı.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada İsrail zulmüne tepki gösterilerek, "Hepimiz her gün yüreği parçalanırcasına vahşet görüntülerini izlerken, annelerimizin gözü kan çanağına dönmüş duayı duaya eklerken, babalarımız sağlam görünebilmek için gözlerine dolan yaşları gizlerken ve oradaki yüz binlerce mazlumun bütün umudu gene bizlerken 'yanınızdayız kardeşim' demek için toplandık" ifadelerine yer verildi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin de katılım sağladığı yürüyüş, açıklamanın ardından sona erdi. - SAMSUN