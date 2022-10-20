Öğrencilerden Tarihi Kırk Merdiven yürüyüşü - Son Dakika
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Öğrencilerden Tarihi Kırk Merdiven yürüyüşü

20.10.2022 19:38

Öğrencilerden Tarihi Kırk Merdiven yürüyüşüAYDIN Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırlarında yer alan 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi "Kırk Merdiven" ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Öğrencilerden Tarihi Kırk Merdiven yürüyüşü

AYDIN Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırlarında yer alan 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi "Kırk Merdiven" ilk ziyaretçilerini ağırladı. Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen geziye ADÜ Bozdoğan MYO öğrencileri katıldı.

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akif Türkkal ve Bozdoğan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı "Doğa Yürüyüşü Etkinliği" bu kez Güre Mahallesi'nde bulunan doğa harikası 2 bin 500 yıllık Malküpü Kırkmerdiven bölgesi ziyaret edildi. Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan'ın önderliğinde Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'ndan 87 öğrenci ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde öğrenciler tarihi bölgenin güzelliklerini keşfetti ve zirveye tırmandı. Üç kilometrelik parkuru tamamlayan öğrenciler çok sayıdaki doğa harikasını da yerinde gözlemledi. Öğrenciler, Bozdoğan'ın sahip olduğu güzelliklerin herkes tarafından deneyimlenmesi gerektiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, bölgenin eko turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan ön fizibilite çalışması sonucunda, bölgede doğa yürüyüşü, bisiklet yolu, motocross, oryantiring ve benzeri aktivitelerin gerçekleştirilebileceği güzergahların belirlenmesi ile bölgede 2 bin 500 yıllık tarihi kalıntılarının içinde kayaya oyulmuş antik merdiven olan Malküpü Kırkmerdiven'in ilk ziyaretçilerini karşıladığı belirtildi. Bozdoğan MYO Öğrencisi Kemal Kaan Tetik, "Kayalıkları, doğal güzellikleri ve muhteşem doğası ile çok güzel bir yer. Fakat tırmanması birazcık zor. Ama bu manzara için yorulmaya değer bir yer. Herkesin bu zevki tatması gerek" dedi.

Bozdoğan MYO Müdür Yardımcısı Nurdanur Tavlan Soydan, yaptığı bilgilendirmede, "Projede buraya ilk kez bir gezi düzenledik. Bizden sonraki ziyaretçiler için keşfedilmeyi bekleyen muhteşem manzaralı rotalar çizdik. Öğrencilerimizle de zirve tırmanışı yaptık. Öğrencilerimiz de burayı çok beğendi. Herkesi davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Öğrencilerden Tarihi Kırk Merdiven yürüyüşü - Son Dakika

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