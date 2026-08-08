Öğrencilere Güvenlik Eğitimi
Erzincan'da polis ekipleri, öğrencilere güvenlik bilinci kazandırmak için eğitim verdi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi kapsamında öğrencilere güvenlik konularında eğitim verdi.
Değer Erzincan Akyazı Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nde düzenlenen eğitim faaliyetlerinde öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Programda çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve güvenlik farkındalığının artırılması amacıyla çeşitli bilgiler aktarıldı.
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