Öğrencilere İlk Yardım ve Yangın Tatbikatı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üniversite öğrencilerine İlk Yardım Eğitimi ve Uygulamalı Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) İşyeri Sağlığı Güvenliği Birimi tarafından yangın, arama-kurtarma ve tahliyeye yönelik olarak tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi, Sultanhisar MYO'da görevli akademik ve idari personele, yangın, arama-kurtarma ve tahliye ekibinin görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verildi. Eğitim sonunda, Sultanhisar MYO bünyesinde oluşturulan Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi, Arama - Kurtarma ve Tahliye Ekibi, yangın anında nasıl müdahale edileceğini, tahliye ekibinin uygulaması gereken stratejiyi ve herhangi bir doğal afette arama - kurtarma ekibinin görevini anlatan uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi. - AYDIN