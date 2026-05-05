Öğrencilere Su Verimliliği Eğitimi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde öğrencilere su kaynaklarının korunması amacıyla su verimliliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Yenipazar Merkez İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelinerek; su verimliliğinin önemi, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri ve bilinçli su kullanımı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim sonunda, Bakanlık tarafından hazırlanan su verimliliği temalı kitaplar öğrencilere hediye edildi. - AYDIN