Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu - Son Dakika
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Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu

Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu

Kayseri'de, 6 yıl önce öğrencilerin peşine takılarak sokaktan okula gelen ve öğretmenler tarafından 'Fındık' ismi verilen köpek, okulun maskotu oldu.

05.12.2024 13:21  Güncelleme: 13:31
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Kayseri'de, 6 yıl önce öğrencilerin peşine takılarak sokaktan okula gelen ve öğretmenler tarafından 'Fındık' ismi verilen köpek, okulun maskotu oldu. Müdür yardımcısının odasında dinlenen, sınıflara girerek öğrencilerle beraber derse katılan Fındık, okula neşe katıyor.

Kayseri'de 6 yıl önce sokağa terk edilen ve öğrencilerin peşine takılarak Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden köpeğe okul idaresi sahip çıktı. Öğretmenlerin ismini 'Fındık' koyduğu köpek, okula neşe katarken, öğrencilerinde en yakın arkadaşı oldu. Müdür yardımcısının odasında dinlenen, öğrencilerle beraber sınıfa girerek derse katılan Fındık, kaynaştırma ve ana okulu öğrencilerinin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

"Fındık, öğrencilerimize ayrı bir duygu katıyor"

Fındık'ın hikayesini anlatan Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Serkan Sonuç; "Fındık özel bir köpeğimiz. Artık köpekte demiyoruz, bizim canımız. 6 yıl önce göreve başladığım tarihte kendiliğinden okulumuza geldi. Anladığım kadarıyla daha önce evcil bir hayvanmış ve sokağa atılmış. Belediyede kulak küpesi takmış. Evcil olduğu için çocukların arkasına takılıp okula gelmiş. Bizde sahiplendik. O gündür bizimle beraber. Bize yoldaş oldu. Artık o kadar benimsedik ki okulda herkes Fındık ile giriyor, Fındık ile çıkıyor. Anaokulu öğrencilerimiz de Fındık için çıldırıyor. Okulumuzda kaynaştırma öğrencilerimiz de var. Onlar içinde müthiş bir terapi oluyor. Kaynaştırma öğrencilerimiz okula gelmekte genelde sıkıntı yaşıyor ama Fındık sayesinde her gün okula gelmeye başladılar. Fındığın sosyal medyada sayfası da var. Çocuklar oradan takip ederek, maceralarını oradan görebiliyorlar. Destekçileri de çok. 2 tane öğrencim bakımlarını yapıyorlar. Fındığın yaş günün kutladık, mezuniyet törenlerimize katıldı. Projelerimizde yer aldı. Fındık, öğrencilerimize ayrı bir duygu katıyor. Sınıflara girer, derslere katılır. Artık Fındık ile bir bütün olduk. Bazen kaybolduğu zamanlarda oluyor. Bütün Kayseri'yi ayağa kaldırıyoruz ve buluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrencilerin peşine takılan Fındık, okulun maskotu oldu - Son Dakika

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