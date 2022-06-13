Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü

13.06.2022 16:46
Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü

Adıyaman'ın Besni Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü.

Adıyaman'ın Besni Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü.

Besni Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Abbas Bellibaş ve öğrencileri tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı resmi sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Jandarma Komutanı Barış Kara, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul bahçesinde öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca yaptığı yaklaşık 250 resim çalışması sergilendi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederken, "Öğrencilerimizin sanatsal yönünü sergilediği bu sergide oldukça başarılı çalışmalar gördüm. Onları desteklemek adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Zaten ilçemizde uygulamakta olduğumuz BENAP projesinde de buna dikkat çekmek istedik. Öğrencilerin sadece akademik başarıya yoğunlaşmalarının yerine sanatsal, kültürel ve sportif becerilerini ortaya çıkaracak ortamlar da oluşturmaya çalıştık. Bu vesileyle de öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tekrardan tebrik ediyor, sanat hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü
Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü
Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Nazlı Demir, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika

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