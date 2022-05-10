Öğrencilerine oyunlarla biyoloji dersini sevdirdi - Son Dakika
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Öğrencilerine oyunlarla biyoloji dersini sevdirdi

10.05.2022 15:30
Öğrencilerine oyunlarla biyoloji dersini sevdirdi

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Twingame Biology adlı eTwinning projesi ile öğrencilerine oyunlarla biyoloji dersini sevdirdi.

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Twingame Biology adlı eTwinning projesi ile öğrencilerine oyunlarla biyoloji dersini sevdirdi.

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Zinat Karakaş'ın ortağı olduğu 10 Türkiye, 2 Azerbaycan ve 1 Ürdün olmak üzere 12 ortak okulun katılımından oluşan 73 öğrenci ile etkinlikler yapıldı.

Projede öğrencilerin biyoloji konularını ezberlemeden uzak oyunlarla eğlenerek öğrenmesi sağlanırken biyoloji dersi sevdirilmeye çalışıldı. Öğrenciler web2.0 araçlarını kullanarak biyoloji konularını içeren farklı bulmacalar hazırladılar ve okullarda bu bulmacalar ile oynadılar.Projedeki okulların hepsi ortak oyun hazırladılar. Hazırlanan oyun ile öğrenciler eğlenerek öğrenirken konuların pekiştirilmesinin sağlanmasının yanında öğretmenlerin öğrenme ile ilgili geri dönüşüm alması da sağlanmış oldu.

Projemizde farklı illerden ve ülkelerden ortaklarla bir araya gelerek sosyal gelişime de katkı sağlandığı belirlendi. - ERZURUM

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Azerbaycan, Türkiye, Erzurum, oyunlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerine oyunlarla biyoloji dersini sevdirdi - Son Dakika


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