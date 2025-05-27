Öğrenme Şenliği Çifte Minareli Medrese\'de

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Pasinler Halk Eğitim Merkezi tarafından Çifte Minareli Medrese'de "Öğrenme Şenliği" sergisi açıldı.

Açılışa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, merkez ilçe kaymakamları, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel ve daire müdürleri katıldı.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de el emeği göz nuru eserleri inceleyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, emeği geçenlere teşekkür etti. Pasinler Halk Eğitim Merkezi standını da gezen Vali Çiftçi, kurs hocası Sema Babagil'den bilgi aldı. - ERZURUM