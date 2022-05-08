Öğretim Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu'na konuk oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Öğretim Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu'na konuk oldu

08.05.2022 12:02
Öğretim Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu'na konuk oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu'nda "Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk" köşesine konuk oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu'nda "Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk" köşesine konuk oldu.

Tarihi kaynaklara göre Kilis ve yöresinin, M.Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğuna bağlandığını ve "Ciliza sive Urmagiganti" adını aldığını ifade eden Tercanlı, şehrin Roma İmparatorluğunun 395 yılında ikiye ayrılması sonucu Doğu Roma'nın yani Bizans'ın toprakları içinde kalarak Halep'le birlikte Bizans İmparatorluğunun Suriye Theması'na bağlandığını belirtti.

Tercanlı, Bu bağlamda İslami fetihlere kadar Bizans'ın kontrolünde kalan şehrin yapı envanterinde Hıristiyanlığa ait mekanları görmenin doğal olduğunu ve tarihi bir bölge olan, konumu itibariyle Mezopotamya'nın en büyük höyüklerinden biri olan Oylum Höyük'ün yaklaşık 200 metre kadar güneybatısında kalan ve Mozaikli Bazilika adıyla kayıtlara geçen Mozaikli Kilise'nin hem şehir tarihi hem de Erken Devir Bizans Mimarisi açısından bilgi veren çok önemli bir yapı olduğunu vurguladı.

Tercanlı, uzunlamasına dikdörtgen planlı olduğunu belirttiği yapıda, zemin mozaiklerinin büyük bir kısmının orijinal dokusunu kaybetmeden günümüze ulaşmayı başardığını söyledi.

Batı yönünden girişi olan bazilikanın iç mekanının iki sıra sütunla üç nefe ayrıldığını belirten Tercanlı, kazı sonucunda iki tane yazıt, çok miktarda Roma ve Orta çağ dönemlerine ait sikke ve sütun kaidelerine ait kalıntılar da bulunduğunu aktardı.

Alanın kamulaştırılmasının 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirildiğini anlatan Tercanlı, 2015 yılında mozaiklerin zarar görmemesi için yapılan kapatma çalışmalarının 2017 yılında tamamlandığını; erken Devir Bizans mimarisi ve Hıristiyan sanatı açısından yapıyı yerinden görenlere oldukça değerli bilgiler sunan Mozaikli Bazilika'nın üzerinin günümüzde çelik bir örtü ile kapatıldığını ve gezilebilir durumda olduğunu ifade etti. - KİLİS

YORUMLAR
500
Kilis'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi Kilis'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Mezopotamya, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretim Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu'na konuk oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:08:35. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretim Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu'na konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement