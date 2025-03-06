Öğretmen Ballı, Okulunda Uğurlandı

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Öğretmen Ballı, son yolculuğuna görev yaptığı okulunda uğurlandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Öğretmen Recep Ballı son yolculuğuna, görev yaptığı okulunda meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından uğurlandı.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde 5 yıldır görev yapan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Recep Ballı (42), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Daha önce polislik mesleğini sürdüren, ardından öğretmenliğe geçiş yapan Ballı için Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene merhumun eşi polis memuru Ebru Ballı, aile yakınları, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Törende Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Hakan Karakaya ile eski okul müdürü Timur Ergün, Ballı'nın meslek hayatına ve eğitim camiasına kattığı değerlerden bahsederek duygusal birer konuşma yaptı. Cenaze töreninin ardından, Din Kültürü Öğretmeni Gazi Yılmaz tarafından yapılan dua ile Recep Ballı'nın naaşı Çatalarık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.