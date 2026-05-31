Samsun\'da Öğretmen Elvide Özdemir Kansere Yenik Düştü

Samsun'un Atakum ilçesindeki Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Elvide Özdemir, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 46 yaşındaki Özdemir'in vefatı, öğrencileri, meslektaşları ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, öğretmene Allah'tan rahmet, ailesi ve eğitim camiasına başsağlığı dilendi.

Elvide Özdemir'in cenazesinin 1 Haziran Pazartesi günü öğle namazını müteakip Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde defnedileceği bildirildi. - SAMSUN