Öğretmen Hakan Özdemir, Elazığ Baskil'de 35 dönümlük ceviz bahçesini hasat ediyor - Son Dakika
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Öğretmen Hakan Özdemir, Elazığ Baskil'de 35 dönümlük ceviz bahçesini hasat ediyor

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Öğretmen Hakan Özdemir, Elazığ Baskil\'de 35 dönümlük ceviz bahçesini hasat ediyor
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Elazığ'da sınıf öğretmeni Hakan Özdemir, Baskil Düğüntepe köyündeki 35 dönümlük chandler ceviz bahçesinde Ekim ortasında başlayan hasadı sürdürüyor. Özdemir, bütün makineleri mevcut olmadığı için kurutma işlemini kendisinin yapacağını söyledi.

Elazığ'da sınıf öğretmeni olan Hakan Özdemir, mesai dışındaki zamanlarında Baskil ilçesindeki köyünde 35 dönümlük ceviz bahçesinde hasat çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının özel ağaçlandırma projesinden faydalanarak Baskil ilçesine bağlı Düğüntepe köyünde 35 dönümlük alanda chandler türü ceviz yetiştiren sınıf öğretmeni Özdemir, bölge iklimine uyum sağlayan ürünleriyle üretime katkı sağlıyor. Ekim ayının ortası itibarıyla başlayan hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Boş zamanlarını tarımsal faaliyetlerle değerlendirdiğini ve projeye nasıl başladıklarını aktaran öğretmen ve üretici Hakan Özdemir, "Tarım alanında faaliyet göstermeye başladık. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özel ağaçlandırma kapsamında başlatmış olduğu projeye başvuru yaparak ilk etapta 35 dönümlük alanda ceviz dikimi gerçekleştirdik. İklim şartlarını dikkate alıp ceviz tercihinde bulunarak Chandler ceviz bahçesi kurduk. Şu anda ekim ayının ortalarındayız ve hasat dönemimiz başladı. Kısmet olursa ilerleyen günlerde de hasadımız devam edecektir" dedi.

Toplanan ürünlerin soyma ve kurutma işlemlerine değinen Özdemir, "Hasadımızı yapıp cevizleri soyma ve kabuk işleme makinelerinden geçireceğiz. Şu anda bütün makinelerimiz mevcut olmadığı için kurutma işlemini mecburen kendimiz yapacağız ve ardından piyasada yerimizi almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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