Öğretmenden 12 yaşındaki kız öğrenciye taciz iddiası - Son Dakika
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Öğretmenden 12 yaşındaki kız öğrenciye taciz iddiası

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İzmir'in Bayındır ilçesinde görev yapan bir öğretmen, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Öğretmen daha önce de aynı suçtan soruşturma geçirmiş. Öğretmen açığa alınırken, çocuğun ailesi şikayetçi oldu.

24.04.2024 11:27
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Öğretmenden 12 yaşındaki kız öğrenciye taciz iddiası

Daha önce de aynı suçtan soruşturma geçirmiş

İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde görev yapan bir öğretmen hakkında, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Öğretmen soruşturma nedeniyle görevden açığa alınırken, çocuğun ailesi öğretmenden şikayetçi oldu. Öte yandan öğretmen hakkında, 8 yıl önce görev yaptığı Bayraklı ilçesindeki bir okulda da soruşturma açıldığı öne sürüldü.

Bayındır ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 12 yaşındaki N.T., iddiaya göre okulda görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni F.Ş.tarafından şiddete maruz kaldığını ve taciz edildiğini ailesine söyledi. Babasının gözetiminde halaları ile yaşayan N.T.'nin durumu bildirmesi üzerine aile, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Daha önce de aynı suçtan soruşturma geçirmiş

N.T.'yi taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan aile, Fen Bilgisi Öğretmeni F.Ş.'nin 8 yıl önce benzer suçlamayla soruşturma geçirdiğini öğrendi. F.Ş.'nin Bayraklı ilçesindeki bir ortaokulda da taciz suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldığı, daha sonra da görev yeri değişikliği yapılarak Bayındır ilçesindeki okula tayin edildiği öğrenildi.

Açığa alındı, soruşturma sürüyor

Yapılan suç duyurusunun ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen F.Ş., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, suçlamanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve soruşturma nedeniyle F.Ş.'nin açığa alındığını bildirdi.

"Olayın peşini asla bırakmayacağız

N.T.'ye bebekliğinden itibaren bakan ve birlikte yaşadıkları kuzeni Elif Özsüer, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Özsüer, "N.T., bebekliğinden itibaren bizimle ve ona biz bakıyoruz. 5 Nisan günü öğretmenine soru sorarken kuzenim öğretmeni tarafından şiddete ve tacize maruz kalıyor. Öğretmenin o gün okulda dersi olmamasına rağmen okulda bulunduğunu öğrendik. Öğretmen tokat attıktan sonra kuzenimin arkasına geçerek kendisini taciz etmiş. Kuzenim bunu daha sonra bize anlattığında da önce okula gidip öğretmeniyle görüşmek istedik; ardından da suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra yaptığımız araştırmada, öğretmen F.Ş.'nin Bayraklı'da da benzer bir olay yüzünden soruşturma geçirdiğini, daha sonra Bayındır'a tayin edildiğini öğrendik. Öğrencileriyle sürekli yakınlaşan, elle temas eden bir öğretmen olduğunu öğrendik ve biz bu adamın başka bir yerde görev yapmasını istemiyoruz. Gerekli suç duyurusunda da bulunduk ve olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

"Tutuklanmasını istiyoruz"

N.T.'nin eniştesi Anıl Yavuz Özsüer ise F.Ş.'nin tutuklanmasını istediklerini belirterek, "Biz ailesi olarak bu işin peşini asla bırakmayacağız. Duyduğum ilk dakika itibariyle zaten bütün ailemiz çökmüş durumda. N.T., bizim çocuğumuz gibidir. Bu durumu ilk esnada kendisinden duyduğumuz zaman okula gidip bir araştırmada bulunduk. Zaten öğretmenin daha önce farklı aynı sebeplerden dolayı başka bir okuldan bu okula sürgün edildiğini öğrendik. Bu zaten bizim için daha çok acı veren bir durum. Yarın öbür gün bu durumun başka bir çocuğun başına da gelme riskini de taşıyor. Benim sadece anlamadığım bir nokta var; hala neden bu şekilde dosyası açık olmasına rağmen bu kişinin dışarıda serbest bir şekilde, geziyor. Biz devletimizden destek bekliyoruz bu konu hakkında. En yakın zamanda da çözülmesini istiyoruz. Uyku uyuyamıyoruz çünkü. Bize iftira diyor ancak, daha önceki olayda mı iftiraydı? Biz bu öğrencilerin, mağdur olan öğrencilerin hepsinin arkasındayız ve peşini asla bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.

"Adalet yerini bulacak"

Olayla ilgili açıklama yapan öğretmen F.Ş. de, "Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamın doğru olmaz. Olay netleştikten ve adli ve idari soruşturmalar tamamlandığında adaletin yerini bulacağına olan inancımızı dile getirmek isteriz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

İzmir, Suç, Hukuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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