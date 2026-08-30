Öğretmenden İşçisine Sürpriz Doğum Günü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğretmenliğin yanı sıra çiftçilikle de uğraşan Fahri Sarıtaş, üzüm bağında mesai harcayan işçisine sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Sarıgöl ilçesinde tarımsal üretime katkı sağlayan öğretmen Fahri Sarıtaş, üzüm bağında birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarından birinin doğum günü olduğunu öğrendi. İşçisine unutulmaz bir an yaşatmak isteyen Sarıtaş, hazırlattığı doğum günü pastasını mesai saatleri içerisinde üzüm bağına getirerek sürpriz yaptı.

Çalışma esnasında bir anda karşısında doğum günü pastasını gören işçi, büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Bağda ter döken diğer tarım işçilerinin de katılımıyla kesilen pasta, yorucu mesaide renkli ve yüz gülümseten görüntülere sahne oldu.

"Aynı sofraya, aynı ekmeğe emek veriyoruz"

Birlikte çalıştığı insanların özel günlerinde yanlarında olmanın büyük bir anlam taşıdığını belirten Fahri Sarıtaş, "İnsanların emeğini takdir etmek, özel günlerinde yanında olmak bizim için çok önemli. Sonuçta aynı sofraya, aynı ekmeğe emek veriyoruz. Küçük de olsa mesai arkadaşımıza böyle bir sürpriz yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

Üzüm hasadının ve bağ bakımının yoğun olarak sürdüğü bu günlerde gerçekleştirilen anlamlı kutlama, tarım işçilerine hem moral hem de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.