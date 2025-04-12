Öğretmenler Gecesi: Sanat ve Kültür Buluşması

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Maarif öğretmenler konseri ve halk oyunları gösterisi" sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanat ve kültürün iç içe geçtiği bu özel etkinlik, öğretmenlerin sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Gecede ilk olarak öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı. Farklı yörelere ait eserleri başarıyla seslendiren öğretmenler, müzikseverlere adeta bir konser ziyafeti sundu. Duygusal ezgiler ve neşeli melodilerin harmanlandığı performans, izleyicilerden yoğun alkış aldı ve salonda duygulu anlar yaşattı. Etkinliğin bir diğer büyüleyici anı ise halk oyunları gösterisi oldu. Geleneksel kıyafetlerle sahneye çıkan öğretmenler, halk danslarıyla izleyenleri geçmişin kültürel zenginliklerine götürdü. Her bir figür ve adımda Anadolu'nun renkleri, ritmi ve ruhu sahnede yeniden hayat buldu. İzleyiciler, gösteri boyunca kültürel mirasımıza bir kez daha hayranlıkla tanıklık etti. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, programa katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, "Bu güzel geceyle öğretmenlerimizin sadece sınıfta değil, kültür ve sanatta da ne denli özverili ve yetenekli olduklarını bir kez daha gördük. Eğitim camiamızın böylesine zengin bir ruha sahip olması bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA