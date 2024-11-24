Öğretmenler Günü'nde Karanfil Şöleni - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde Karanfil Şöleni

Öğretmenler Günü\'nde Karanfil Şöleni

Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çiçekçilere yoğun ilgi, karanfil en çok tercih edilen çiçek oldu.

24.11.2024 13:55
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Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde çiçekçilerde hareketlilik artarken, en çok rağbeti karanfil gördü.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerine hediye almak isteyen birçok kişi çiçekçilere akın etti. Oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü. Geleneksel bir tercih olan karanfil, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerin favorisi oldu.

"Toplu siparişlerimi yetiştirmeye çalışıyorum"

Özellikle okullardan gelen toplu siparişlere yetişmeye çalıştığını belirten çiçekçi esnafı Ahmet Köylü, "Bu sene öğretmenler günü Pazar gününe denk geldi. Bu sebepten dolayı; cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi olmak üzere 4 gün kutlanacak diyebilirim. Satışlarım oldukça hareketli, toplu siparişlerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Kurumsal yerler ve okullar toplu sipariş veriyorlar. Vatandaşlar hediyelerle öğretmenlerimizi mutlu etmek istiyorlar" dedi.

"Karanfil bu yıl da gözde oldu"

Esnaf Köylü, insanların duygularını çiçeklerle ifade etmesini çok güzel bir durum olduğunu vurgulayarak "Karanfil çiçeği bu yıl da gözde oldu. Atatürk çiçeği ve gül de en çok satılan çiçeklerden. Eşi, kardeşi, akrabası öğretmen olan müşteriler ise kalıcı çiçekleri tercih ediyorlar. Orkide de hediye amaçlı tercih edilen bitkiler arasında. Böyle özel günlerde insanların duygularını çiçekle ifade etmesi çok güzel bir durum. Fiyatlarım tekli çiçeklerde uygun. Tek karanfil 60 lira iken gül ise 100 lira. Buket fiyatları ise 400 ila 2 bin arasında değişiyor. Öğretmenlere verilen değeri görmek beni çok mutlu ediyor, işlerimiz de yoğun geçiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğretmenler Günü'nde Karanfil Şöleni - Son Dakika

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