Öğretmenler Günü'nde Konser Coşkusu - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde Konser Coşkusu

Öğretmenler Günü\'nde Konser Coşkusu

ERSANDER, Öğretmenler Günü'nde düzenlediği konserde sanatçı öğretmenleri alkışladı.

23.11.2024 12:01
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Kısa adı ERSANDER olan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nin Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği konserde, sanatçı öğretmenler sahnede de alkışlandı. Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, alkışlanan öğretmenlere çiçek verdi ve onlarla birlikte 'Eski Dostlar' şarkısını söyledi.

İbrahim Erkal Kültür Merkezindeki, Öğretmenler Müzik Topluluğunun, Öğretmenler Günü Konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğretmen olan Ruşen Hattatoğlu Ece ile eşi Bilal Ece'nin sunduğu programda, ERSANDER Başkanı olan eğitimci Ümit Gergit, açılış konuşması yaptı.

Programın ilk bölümünde; ERSANDER Kadın Kolları Başkanı ve eğitimci Sevnur İçyar, Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli şairlerinden Ceyhun Atuf Kansu'nun 'Dünyanın en güzel çiçekleri' şiirini seslendirdi.

Ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı, ERSANDER Genel Sekreteri Vahit Alkır'ın yönetmenliğini yaptığı programda öğretmenlerden oluşan solistler Yasemin Deniz Akköse, Uğur İdem, Berna Kılıç, Hayrullah Yabatu, saz sanatçıları Ahmet Erdoğan, Bekir Karamollaoğlu, Burhanettin Kaya, Burhan Yakut, Cihangir Koşapınar, Çağatay Çapan, Eda Alemdar Çankaya, Gönül Kürkçüoğlu, Murat Yakut, Rıdvan Şanlı sahne aldı.

Vahit Alkır, ERSANDER yönetiminde görev alan Gazeteci- Fotoğraf sanatçısı Öztürk Akkök ve Ahşap Yakma sanatçısı Canip Cihangir'in hastanede tedavi gördüklerini dile getirdi, izleyicilerden alkış göndermelerini istedi.

Sonra birer ses sanatçısı gibi öğretmenler, Vahit Alkır'la birlikte Türk Sanat ve Türk Halk Müziği eserlerini, okudular. Vahit Alkır'ın isteği üzerine sahneye çıkan Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da öğretmenlerle beraber 'Eski Dostlar' şarkısını söyledi.

Programın son bölümünde Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, seyirciler tarafından alkışlanan sanatçı öğretmenlere çiçek verdi ve teşekkür etti. Yakup Yıldız, "Öğretmenler Gününü bir günle sınırlamamak gerekir. Öğretmenler her gün hatırlanmalı ve anılmalı" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğretmenler Günü'nde Konser Coşkusu - Son Dakika

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