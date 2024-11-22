Öğretmenler Günü\'nde Vali Aksoy\'dan Vurgu

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Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda aktif ve emekli öğretmenlerle bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy, "Öğretmenlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında ve bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri var" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde öğretmenlerle bir araya geldi. Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen program, saat 10.30'da kahvaltı ile başladı. Programda en yaşlı öğretmen olsn 98 yaşındaki Mehmet Uslu ile diğer aktif ve emekli öğretmenlerle sohbet eden Vali Aksoy, yapmış olduğu açıklamada öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Söz alan öğretmenler ise, düzenlenen program için Vali Aksoy'a teşekkürlerini ileterek kendilerinden genç olan öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Vali Aksoy'un öğretmen olan eşi Hülya Aksoy'un da öğretmenler gününü kutladığı program, günün anısına toplu hatıra fotoğraf çekilmesi ve hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

"Öğretmenlik mesleği toplumu şekillendiren kutsal bir meslek"

Vali Aksoy, programda yapmış olduğu açıklamada, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilimizde görev yapan aktif ve emekli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Öncelikle, Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün kabul buyurduğu günde öğretmenlerimizi en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğretmenlerimiz en iyi şekilde bu görevlerini yerine getireceğinden şüphemiz yok. Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştireceklerini biliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da aynı şekilde bu çalışmalarını sürdüreceklerdir. Öğretmenlik mesleği toplumu şekillendiren kutsal bir meslek. Öğretmenlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında ve bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri var" şeklinde konuştu.

"Böyle bir toplantıyı ilk kez sayın valim yapıyor"

Düzenlenen program için Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a teşekkürlerini ileten emekli öğretmen Muharrem Kubat, "Böyle bir toplantıyı ilk kez sayın valim yapıyor. Kutluyorum ve saygılar duyuyorum. Arkadaşlar belirli makamlara gelirler, belirli sürelerde o makam gider ama gittikten sonra yaptıklarıyla halkla ilişkileri olanlar sürekli anılırlar. Bunu neden diyorum? Ben bir ulusal gazete, bir de mahalli gazete alıyorum. Oradan Eskişehir'de, Türkiye'de olanları takip ediyorum. Bizim yerli basın sayın valime şöyle bir unvan vermiş, 'Halkın Valisi'. Biliyorsunuz, sayın Kadir Çalışıcı da 'Vali Baba' idi. Sayın Valime de basın 'Halkın Valisi' diyor. Artık demek ki hizmet ve görev yerini buldu" ifadelerini kullandı.

"Karşımıza gelen her öğrenci ayrı bir dünyadır"

Emekli öğretmen İlyas Küçükcan ise, aktif görev yapan genç öğretmenlere seslenerek şunları söyledi:

"Sayın valimizin buyurduğu gibi, öğretmenlik saygı değer bir meslek. Bu 40 yıl hizmetten sonra bana, 'Hangi mesleği seçersin?' dense yine öğretmenliği seçerim. Karşımıza gelen her öğrenci ayrı bir dünyadır. Onların her birinin gün için sevinçleri, umutları, kaygıları, korkuları ve üzüntüleri vardır. Lütfen onlara çok iyi sahip çıkın. Onları lütfen çok iyi kucaklayın, onların dünyası aydınlık olsun. Eğer bir yerde öğrenciler okula sevinerek, koşarak geliyorlarsa ve oradan ayrılmak istemiyorlarsa orada eğitim çok sağlam demektir. Ancak kaygılarla, korkularla geliyorlar ve kaçıyorlarsa kendinizi bir sorgulayın lütfen. O bakımdan görevini yapan genç arkadaşlara söylüyorum, bu meslekten ayrılmayı başarmak büyük onurdur. Yüklendiğiniz görevin saygınlığı ve sorumluluğu çok yüksek." - ESKİŞEHİR