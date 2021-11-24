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Öğretmenler mini konserle eğlendi - Son Dakika

Öğretmenler mini konserle eğlendi

24.11.2021 14:28
Öğretmenler mini konserle eğlendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğretmenler mini konserle eğlendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğretmenler mini konserle eğlendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mini bir konser düzenlendi. Kapalı alanda düzenlenen konsere çok sayıda öğretmen ile ailesi katıldı. Sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden öğretmenler, gönüllerince eğlendi. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden konserde sanatçılar birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirdi. - ŞANLIURFA

Öğretmenler mini konserle eğlendi
Öğretmenler mini konserle eğlendi
Öğretmenler mini konserle eğlendi
Öğretmenler mini konserle eğlendi

Öğretmenler Günü, Şanlıurfa, Konser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenler mini konserle eğlendi - Son Dakika


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