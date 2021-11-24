Öğretmenler mini konserle eğlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğretmenler mini konserle eğlendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mini bir konser düzenlendi. Kapalı alanda düzenlenen konsere çok sayıda öğretmen ile ailesi katıldı. Sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden öğretmenler, gönüllerince eğlendi. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden konserde sanatçılar birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirdi. - ŞANLIURFA