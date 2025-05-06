Öğretmenlere Ödeme Mücadelesinde Tarihi Kazanım

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, "Tedbir kararı ücretlerinin ödenmesine yönelik 10 yıl süren hukuksuzluğa son verildi" açıklamasında bulundu.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, yaklaşık üç yıldır ısrarlı biçimde sürdürdülen danışmanlık ve eğitim tedbiri ücret mücadelesinin önemli bir kazanımla sonuçlandığını duyurdu. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık üç yıldır ısrarlı ve kararlı biçimde sürdürdüğümüz danışmanlık ve eğitim tedbirlerine ilişkin ücret mücadelesi, önemli bir kazanımla sonuçlanmıştır. Bilindiği üzere, 10-12 yıldır bu kapsamda Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara, idarecilere ve ilgili öğretmenlere herhangi bir ödeme yapılmamakta, bu görevler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmasına rağmen eğitim çalışanlarına ücretsiz ve angarya biçiminde yüklenmekteydi. Eğitim Gücü-Sen olarak bu adaletsizliğe sessiz kalmadık. Yüzlerce üyemize verilen danışmanlık tedbiri görevlerinde ücret ödenmemesi nedeniyle; bakan yardımcıları, genel müdürler ve yetkili daire başkanlarıyla defalarca görüşmeler gerçekleştirdik, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde girişimlerde bulunduk, sayısız yazışma, onlarca eylem kararı ve yüzlerce dava açtık. Bu mücadelemizde ne yazık ki bizden başka hiçbir sendikanın konuyla ilgili bir eylemi, basın açıklaması ya da dava süreci olmamıştır."

Açıklamada, "Verilen bu kararlı mücadele sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı, danışmanlık tedbiri görevini yürüten öğretmenlere yönelik yapılacak ek ödemeyi 'Ek Ödeme 49 Kodu' ile sistem üzerinden resmiyete kavuşturmuş ve tüm İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı göndermiştir. Bu gelişme ile birlikte, Rehber Öğretmenlerin/Psikolojik Danışmanların, idarecilerin ve tedbir görevi verilen öğretmenlerin uzun yıllardır gasp edilen ücret hakları yasal güvenceye kavuşmuştur. Yoğun görüşmelerimizle, 5 Mayıs 2025 tarihli yazı ile ödenmesine dönük kazanım resmiyet kazanmıştır. Eğitim Gücü-Sen olarak altını kalın harflerle çiziyoruz. Bu kazanım yalnızca Eğitim Gücü-Sen'in kararlı ve ısrarlı mücadelesiyle elde edilmiştir. Tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" denildi. - ANKARA