Öğretmenlerle Tanışma Toplantısı

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Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda öğretmenlerle bir araya gelip tanışan Müdür Yıldız ilçenin tanıtımı, Türkiye Yüz Yılı Maarif modelini tanıtımı, eğitim öğretim faaliyetleri gibi konular hakkında bilgilendirme yaptı. Öğretmenlerle sohbet eden Müdür Gürbüz Yıldız öğretmenlere yeni görevlerinin hayırlı olmasını ve başarılar dileklerini ifade ederek toplantıyı sonlandırdı. - ARDAHAN