Öğretmenlik Kanunu'na Eleştiriler

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin, "Başta mazeret tayinleri olmak üzere öğretmenlerin yer değiştirmesine dair düzenlemeler eksik kalmıştır. Hizmet puanlarının tespitine dair eksikler giderilmemiştir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM Genel Kurulu'na getirilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı. Yeni kanunun yeni kazanımlar getirmekle birlikte eksiklikleri olduğunu belirten Geylan, TBMM Genel Kurulu aşamasında Türk Eğitim-Sen'in önergeleriyle birlikte teklifin görüşüldüğünü hatırlattı. Geylan, "Umuyoruz ki, öğretmenlerimiz adına ortaya koyduğumuz bu son derece makul teklifler milletvekillerimiz nezdinde karşılık bulur ve hayata geçirilir. Önümüzdeki süreçlerde de Türk Eğitim-Sen'in her daim öncelikli iştigal konularından bir tanesi Öğretmenlik Meslek Kanunu olacak ve kanunun içeriğinin meslektaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi için gayret göstermeye ısrarla devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Teklifte yer alan kazanımlara ve Türk Eğitim-Sen'in bu kazanımlardaki rolüne dikkat çeken Geylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır öğretmenlerin kariyer düzenlemesinin sınavla yapılamayacağını dile getiriyor ve hizmet yılının esas alınmasını talep ediyorduk. Kanun teklifinde bu önemli talebimiz karşılık bulmuş ve sınav uygulaması kaldırılmıştır. Ayrıca kariyer düzenlemesinin ilk çıkmasından ÖMK'nın hayata geçirilmesi arasında 16 yıllık bir boşluk olduğu ve başöğretmenlik için uzmanlıkta 10 yıl bekleme şartı arandığı için bir kısım meslektaşlarımız başöğretmen olma imkanını yakalamadan emekli olma durumunda idiler. Bu da bir adaletsizliğe yol açıyordu. Bu itibarla sendikamız, 20 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlerimiz için uzman olma ya da bekleme şartı olmaksızın başöğretmenliğe başvurabilsinler teklifini dile getirmişti. Teklifte bu beklentimiz de karşılık bulmuştur. Kademeli olarak 7 yıl devam edecek bu uygulama sayesinde yaklaşık 230 bin meslektaşımız daha başöğretmenlik tazminatından faydalanabilecektir. Teklifte yerini bulan bir diğer önemli husus da şiddete dair alınacak yasal tedbirlerdir. Teklif yasalaştığında yıllardır kanayan yara haline gelen eğitim çalışanlarına şiddete yönelik hadiseler vuku bulduğunda fail hakkında cezalar yüzde 50 oranında artırılacak, hapisle yargılanacak ve hapis cezaları ertelenmeyecek."

"Öğretmenlerin yer değiştirmesine dair düzenlemeler eksik kalmıştır"

Geylan, şu ifadelere yer verdi:

"Başta mazeret tayinleri olmak üzere öğretmenlerin yer değiştirmesine dair düzenlemeler eksik kalmıştır. Hizmet puanlarının tespitine dair eksikler giderilmemiştir. Yönetici görevlendirme süreci mutlaka kanunda yer almalıdır. Keyfiyeti sonlandıran, liyakat ve ehliyete dayalı, adalet üzerine yürütülen bir yönetici atama sistemi mutlaka kanuni bir güvenceye kavuşturulmalıdır. Başarıyı takdir ve teşvik eden bir ödül sistemi mutlaka kanunla birlikte ihdas edilmelidir. Öğretmenliğin sona erdirilmesi ve hizmet sınıfının değiştirilmesine dair düzenleme, kişisel inisiyatiflere ve özellikle mobbinge meydan vermeyecek şekilde tedbirleri ihtiva etmelidir. Sağlık Kurulu raporu konusu mevzuatta mutlaka yer almalıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve yönetici eğitimi için katkı sunacak olan Milli Eğitim Akademisi'nin işlevi aday öğretmenler bakımından yeniden düzenlenmelidir. Aday öğretmenlerimizi 1 yıl süreyle akademide eğitime almak, hem süre açısından çok uzun hem de adeta öğretmen yetiştirme sürecinin bir son aşaması olarak değerlendirilebileceğinden dolayı uygun değildir. Bu uygulama, ancak genç meslektaşlarımızın adaylık eğitiminin bir karşılığı olmalı, eğitim süresi 3 ayla sınırlı olmalı ve öğretmen adaylarımız 1 Eylül'de göreve başlatılmalıdırlar."

Kanun teklifinde yer almayan hususlara da değinen Geylan, öğretmen atamalarının mülakat olmadan ve sadece KPSS başarısı esas alınarak yapılması gerektiğini belirtti. Geylan ayrıca, sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının kaldırılarak, tüm öğretmenlerin kadrolu şekilde istihdam edilmesi talebini yineledi. - ANKARA