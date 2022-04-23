Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması

23.04.2022 09:44
Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

En önemli servetimiz ve umut kaynağımız olan çocuklarımızın geleceğimizi kucaklayan en güçlü kollar olduğunu belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Çocuklarımızın kalplerindeki masumiyetin ve gözlerindeki ışık yarınlarımızı aydınlatacak" dedi.

"Çocuklarımızın kalplerindeki masumiyet yarınlarımızı aydınlatacak"

Başkan Kılıç yayımladığı mesajında, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden kanını ve canını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi veren Aziz Milletimiz, 23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kendi idaresini eline almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920, ülkemiz ve dünya çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak armağan edilmiştir. Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesidir. Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmıştır. Bugün, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Atatürk tarafından bugünün küçükleri, yarının büyüklerinin ulusal egemenliğin nasıl kazanıldığını ve neden kaybedilmemesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamaları için çocuklarımıza bayram olarak adanmıştır. Bu duygu ve düşünceler ile Cumhuriyetimizin koruyucusu ve takipçisi olacak olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bağımsızlığın ve milli egemenliğin sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yılını, Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması
Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması

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Mehmet Sait Kılıç, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


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