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Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Kılıç, basın çalışanlarının mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet ettiklerini vurgulayarak, gazetecilerin doğru haber verme, tarafsızlık ve hukukun evrenselliği ilkelerine bağlı kalarak görevlerini özveriyle yerine getirdiğini belirtti. Ayrıca, ebediyete göç eden basın çalışanlarını rahmetle anan Başkan Kılıç, görevi başında olan gazetecilere başarılar diledi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 09:41,
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Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ile mesaj yayımladı.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koştuklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, basın çalışanlarının mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet ettiklerini söyledi.

Başkan Kılıç, "Gazetecilik fedakarlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın emekçilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler. Mesai mefhumu gözetmeksizin, her şartta görevlerini yerine getirirken basın meslek ve ahlak ilkelerini ve yöremizin iyi tanıtılması prensibini şiar edinen, Gazi Şehrimizin ve Oğuzeli'mizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bu vesileyle ebediyete göç eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunan gazetecilerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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