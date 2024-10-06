Oğuzlar'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri Coşkusu - Son Dakika
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Oğuzlar'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri Coşkusu

Oğuzlar\'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri Coşkusu

Oğuzlar Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri' etkinliği, sporcular ve izleyiciler için unutulmaz anlar sundu. Oğuzlar, yamaç paraşütü ile tanıtılmayı hedefliyor.

06.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:11
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Oğuzlar Kaymakamlığı ve Oğuzlar Belediyesi tarafından 'Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri' düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yamaç paraşütü tutkunları, Tekke Dağ yamaç paraşüt alanında gökyüzünde özgürlüklerini hissetmenin keyfini yaşadılar. Göz alıcı manzaralar eşliğinde yapılan uçuşlar, hem sporcuları hem de izleyicileri büyüledi.

Ülkedeki ceviz üretiminin yüzde 8'inin sağlandığı Oğuzlar'da ceviz bahçeleri, çam ormanları ve Obruk Barajı manzarası eşliğinde yapılan uçuşlar hem sporcuları hem izleyenleri mest etti.

"Etkinlik Çorum'un ve Oğuzlar'ın tanıtımına katkı sağlayacak"

Etkinliğin Çorum'un ve Oğuzlar'ın tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Vali Ali Çalgan, "Bugün ilçe ziyaretlerinin ilkini Oğuzlar'dan başlattık. Nasibimizde bu etkinliğe denk gelmek de varmış. Çok mutlu oldum. Etkinliğin kazasız, belasız, gelenlerin ve misafirlerin keyif aldığı, mutlu olduğu bir etkinlik olarak varlığını sürdürmesini diliyorum. Bu şenlik hem ilimizin hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Etkinlikte emeği geçenleri kutluyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Oğuzlar'ı turizm merkezine dönüştüreceğiz"

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de Oğuzlar'ı turizmde bir merkez haline getirmeyi planladıklarını söyledi. İlk kez yamaç paraşütü festivali düzenlediklerini açıklayan Başkan Cebeci, "Oğuzlar'ın Türkiye'ye tanıtılması noktasında etkinliği anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı bir festival yapmayı planlıyoruz. Oğuzlar'ı turizm merkezine dönüştüreceğiz. Oğuzların cevizi meşhur. Cevizimizin yanı sıra yaylarımız, barajımız var. Biz istiyoruz ki baraj kenarında olta balıkçılığı olsun. Yüzer havuzumuz olsun. Yüzer havuzda tatile gidemeyen insanlarımız yüzsün. Yüzer havuz projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Obruk barajında su sporları etkinlikleri düzenlemeyi planlıyoruz. Gelecekte burayı kampların yapıldığı, karavanların kurulduğu bir bölge haline getireceğiz. Oğuzlar ülkemizde doğa ve su sporları tutkunlarının gözde merkezi haline gelecek" diye konuştu.

"Oğuzlar Fethiye'den sonra bilinmeyen bir uçuş cenneti"

Oğuzlar'ın Fethiye'den sonra bilinmeyen bir uçuş cenneti olduğunu kaydeden yamaç paraşütcüsü Ali Karınlıoğlu da, "Burada Türkiye'nin yamaç paraşütünde tüm eğitimlerini sağlayabilecek bir yerimiz var. Belediyemiz ve Belediye Başkanımızın destekleriyle buraya bir uçuş pisti yapıldı. Bugün güzel bir etkinlik yaptık ve herkese tanıttık. Bundan sonra bu etkinliği daha geniş katılımlı yapmayı planlıyoruz. Burası Karadeniz, İç Anadolu, Doğu bu üç bölgenin en iyi uçuş bölgesi olarak tescillendi. Burayı Türkiye ve dünyada tanıtarak gerçek anlamda uçuş pisti yapma planımız var. Gelecek yıl 30 bin kişilik katılımla güzel bir festival bekliyoruz. Bütün uçuş severlere burayı mutlaka görmelerini istiyoruz. Hep birlikte uçmaya Oğuzlar'a gelin diyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oğuzlar'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri Coşkusu - Son Dakika

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