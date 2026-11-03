OKA destekli projede Samsun'da kadın girişimcilere mentorluk eğitimi tamamlandı - Son Dakika
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OKA destekli projede Samsun'da kadın girişimcilere mentorluk eğitimi tamamlandı

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OKA destekli projede Samsun\'da kadın girişimcilere mentorluk eğitimi tamamlandı
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OKA destekli Yol Arkadaşım Projesi'nde Samsun'da kadın girişimcilere rehberlik edecek gönüllü mentor adaylarının eğitimi 9-25 Ekim 2026'da tamamlandı. Ardından yüz yüze oturumlarda mentor-menti eşleşmeleri yapılacak ve gelişim ön test ile son test sonuçlarıyla değerlendirilecek.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen Yol Arkadaşım Projesi kapsamında kadın girişimcilere rehberlik edecek gönüllü mentorlerin eğitim süreci tamamlandı.

Kadın Girişimcileri Destekleme ve Kültür Derneği (KAGİD) tarafından Samsun'da yürütülen proje, OKA'nın 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirildi. Proje ile kadın girişimcilerin gelişimlerine katkı sağlayacak gönüllü mentorlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yüzlerce başvuru arasından seçilen mentor adaylarına yönelik eğitimler, 9-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Liderlik, iletişim ve girişimcilik becerilerine odaklanan eğitim programında, mentorluk sürecinin temel ilkeleri ve uygulama yöntemleri ele alındı.

Eğitimlerde mentorluk, koçluk ve danışmanlık arasındaki farklar, mentorun rolü ve sorumlulukları, etik ilkeler, yetişkin öğrenme yöntemleri, etkili soru sorma ve dinleme teknikleri, yapıcı geri bildirim, zor durumlarla başa çıkma ve etik ikilemlerin yönetimi konularında bilgi verildi. İnteraktif dersler ve vaka analizleriyle katılımcıların öğrendiklerini uygulamalı örnekler üzerinden değerlendirmeleri sağlandı.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır ile Ajans uzmanı Hüseyin Akın Uğurlu da eğitim programına katılarak mentor adaylarıyla bir araya geldi.

Mentor ve menti eşleşmeleri yapılacak

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından projenin bir sonraki aşamasında "Mentor & Menti Uygulama Çalışmaları" gerçekleştirilecek. Yüz yüze düzenlenecek oturumlarda mentor ve menti eşleşmeleri yapılarak hedef belirleme, gerçekçi senaryolar üzerinden uygulama ve geri bildirim çalışmaları yürütülecek.

Programın sonunda katılımcıların gelişimleri, ön test ve son test sonuçları karşılaştırılarak değerlendirilecek. Elde edilen sonuçlar raporlanarak projenin çıktıları ortaya konulacak.

Kaynak: İHA
SamsunEğitimKadınYerelSon Dakika

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