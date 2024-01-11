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OKAF'24'te düzenlenen 'Parmaklar Yarışıyor' yarışmasının kazananları ödüllerini aldı - Son Dakika
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OKAF'24'te düzenlenen 'Parmaklar Yarışıyor' yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından OKAF'24'te düzenlenen 'Parmaklar Yarışıyor' isimli yarışmanın kazananları ödüllerini aldı. Yarışmada birinci olan Mahmut Selim Bahar, ikinci olan Arif Kalaycı ve üçüncü olan Egemen Bayram ödüllerini Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve savcıların elinden aldı. Ayrıca fuar kapsamında yapılan etkinliklerde gençler, hakimler ve savcılarla bir araya gelerek meslekleri hakkında bilgi edindi ve geleceklerine yönelik kazanımlar elde etti.

OKAF\'24\'te düzenlenen \'Parmaklar Yarışıyor\' yarışmasının kazananları ödüllerini aldı
11.01.2024 - 17:10,  Güncelleme: 17:45
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından OKAF'24'te düzenlenen 'Parmaklar Yarışıyor' isimli yarışmanın kazananları ödüllerini aldı.

Sektör temsilcileri ile mezun ve mezun adayı öğrencileri bir araya getiren Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2024'ün (OKAF'24) son gününde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 'Parmaklar Yarışıyor' on parmak yazma yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. 100'ün üzerinde başvurunun olduğu yarışmada 140 doğru kelime yazan Mahmut Selim Bahar birinci, 137 doğru kelime yazan Arif Kalaycı ikinci, 133 doğru kelime yazan Egemen Bayram ise üçüncü oldu. Dereceye girenler ödüllerini Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve savcıların elinden aldı.

"Temsili duruşma icra ettiler"

Fuarda kurdukları stant hakkında bilgi veren Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Fuarın açılışı gayet görkemli oldu. İlk saatlerden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Gençlerimiz, öğrencilerimiz büyük bir rağbet gösterdiler. Bizim standımıza da çok büyük rağbet oldu. Hukuk fakültesi öğrencileri başta olmak üzere adalet meslek yüksekokulu öğrencilerimiz, lise öğrencileri standımızı ziyaret etti. Hakimlerimizle, cumhuriyet savcılarımızla söyleyişi gerçekleştirdiler. Ayrıca kendi aralarında organize olarak kimisi avukat, kimisi hakim, savcı olmak suretiyle temsili duruşma icra ettiler. Böylece hayallerindeki mesleği birkaç dakikalığına da olsa yaşamış oldular" dedi.

"Geleceklerine yön verme adına büyük bir kazanım elde ettiler"

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tertip edilen klavye yarışmasına 100'ün üzerinde yarışmacının katıldığını belirten Kılıç, "Yapılan yarışmalar sonucunda ilk 3 belirlendi. Birinci olan yarışmacımıza 3 bin TL, ikinci olan yarışmacımıza 2 bin TL, üçüncü olan yarışmacımıza bin TL ödül verildi. Yine Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı olarak hizmet veren Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ev hapsinde uygulanan elektronik kelepçe uygulamasını tanıttı. Gelen vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu elektronik kelepçenin nasıl çalıştığı, nasıl uygulandığı konusuydu. Uygulanmalı olarak yetkili personelimiz tarafından vatandaşlara elektronik kelepçe tanıtıldı. Hakim ve savcılarımız kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar. Mesleklerinin güzelliklerini, inceliklerini ve zorluklarını anlattılar. Adalet Bakanlığımıza bağlı çalışan personelimiz zabit katipliği, yazı işleri müdürlüğü, infaz koruma memurluğu, adliyede çalışan psikolog kendi meslekleri ile ilgili incelikleri, zorlukları anlattılar. Hem bizim stantlarımızı hem diğer stantları ziyaret eden öğrencilerimiz fazlasıyla birikim ettiler ve geleceklerine yön verme adına büyük bir kazanım sağladılar. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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