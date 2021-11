Okay: "Dulkadiroğlu'nu her açıdan değiştirdik ve dönüştürdük" - Son Dakika

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Dulkadiroğlu'nu ortaya koyduğumuz projelerle her açıdan değiştirdik ve dönüştürdük" dedi.

Başkan Okay, devam eden ve tamamlanan gençlik yatırımları, yeşil alan yatırımları ve tarihi konak restorasyonu çalışmalarını değerlendirdi. Okay, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her alanda destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bölgenin en büyük gençlik merkezi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi'ni inşa ederek onların eğitim ve sosyal aktivitelerine en önemli katkıyı sağladık. Spor alanları ve tesisleri inşa ettik. Gençlerimizin eğitim, sosyal ve kültürel anlamda ihtiyaç duyduğu tüm argümanları ilçemize kazandırdık. Bölgemize kazandırdığımız en büyük gençlik merkezinin yanı sıra, Gazipaşa mahallemizde bir gençlik merkezinin daha inşaatını tamamladık. Okulların bu alanda yoğun olması sebebiyle bu gençlik merkezinin o bölgeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca Doğukent mahallemizde Yüzme Spor Kompleksi inşaatını sürdürüyoruz. Bu projemizde tamamlandığında Kahramanmaraş'ın en büyüklerinden olacak. Gençlerimizin bu alandan da en verimli şekilde istifade etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Yine Doğukent mahallemizde Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu inşaatını tamamladık. Bölgemizin önemli bir eksiği olan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu binamızın önemini vurgulamak istiyorum. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

Şehir merkezinde bulunan yeşil alanların dışında, Yeşiltepe Mahallesine toplamda 100 dönümlük alana şehrin en önemli mesire alanlarından birinin kazandırıldığını söyleyen Okay, "Önemli bir projemiz olan Heyecan Bahçesi'ni de Doğal Yaşam Parkımızın hemen karşısına inşa ederek hizmete açtık. Yine A tipi mesire alanı projemizle de şehrimize önemli bir kazanım sağlayacağız. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden bu projemizde bungolov evler, geniş bir mesire alanı, kır bahçesi, restoran, yürüyüş alanları, karavan kamp alanı, çadır kamp alanı, yamaç paraşütü alanı, seyir kuleleri, çay bahçesi gibi çok çeşitli alanlar yer alacak. Şuanda büyük ölçüde tamamlanan projenin özellikle Yedikuyular'ın turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dört mevsim kullanılacak bu alan Kahramanmaraş'a her açıdan büyük bir değer katacak" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ